Sanremo: terminati ieri con la sagra a Villa San Pietro i festeggiamenti patronali della Parrocchia degli Angeli (Foto)

Terza ed ultima giornata dei festeggiamenti patronali, ieri per la parrocchia Santa Maria degli Angeli di Sanremo. Giornata dedicata alla comunità, alla gioia ed alla condivisione a Villa San Pietro in via Val del Ponte.

Dopo la benedizione impartita dal parroco don Sciubba si è dato vita alla piccola sagra dove si è potuta gustare una deliziosa porchetta servita all'interno di una bella pagnotella, oppure nel piatto con un ricco condiglione. Non potevano mancare le bevande, birra, vino e un'ottima sangria.

La comunità che si incontra, che si prende un tempo per parlare, per conoscersi e riconoscersi parte viva di una chiesa in uscita. Una chiesa che va verso l'altro, l'ultimo, questo è stato il pensiero che ha mosso don Goffredo verso questa festa parrocchiale.

Dopo la parte conviviale e iniziato lo svago vero e proprio, il karaoke, con tanto di giuria che con i pareri discordanti su ogni performance ha animato le serata. Nel campetto un gonfiabile ha dato modo ai bambini di avere uno spazio tutto loro e anche questa scelta del parroco è stata azzeccata. È stata veramente una serata di serenità e gioia, un modo semplice per dire “Ci siamo... siamo comunità”.

L'appuntamento è al prossimo anno con altre novità. Gli organizzato hanno ringraziato l'assessore Costanza Pireri, presente ai festeggiamenti come aveva fatto già i giorni precedenti. Grande entusiasmo del Comitato che ha lavorato senza risparmiarsi fino all'ultimo minuto e ultimi, senza dimenticare i tre sacerdoti ed il seminarista Filippo per l'entusiasmo e per l'aiuto nel realizzare la festa.