Sanremo: Rock in the Casbah chiude l'edizione numero 20 con le parole d'amore dei Meganoidi “Qui c'è e ci sarà per sempre un'atmosfera unica in Italia” (Foto e Video)

“Abbiamo suonato più di mille concerti nella nostra vita, ma una situazione come questa è unica in Italia e lo rimarrà per sempre”. Rock in the Casbah merita davvero una dichiarazione d'amore come quella arrivata ieri sera dalla viva voce dei Meganoidi, tornati sul palco di San Costanzo dopo 15 anni per festeggiare il ventennale del festival live più longevo del Ponente.

Ieri è stata un'altra grande serata di Casbah, come non se ne vedevano da tempo. San Costanzo pacificamente invasa per il live di Elso, Meganoidi e Obv Crew. C'era anche il sindaco Alberto Biancheri.

Elso e la sua tenera genialità hanno aperto la serata con uno dei suoi consueti live emozionanti e potenti, per dare poi spazio ai Meganoidi che hanno fatto letteralmente esplodere la Casbah con oltre un'ora di live tra nuovi brani e indimenticabili successi di qualche anno fa. E, per chiudere, tutti a ballare e saltare con l'inconfondibile dj set firmato dalla Obv Crew, ormai una certezza della zona e non solo.

Con il 'tris' live di ieri sera se ne va un'altra edizione di Rock in the Casbah, la ventesima, non proprio una qualunque. E viene difficile pensare che una manifestazione così non debba avere un futuro altrettanto luminoso ad attenderla. Lo merita e lo meritano tutte le persone che a Rock in the Casbah pensano tutto l'anno per renderlo sempre un appuntamento indimenticabile quelle che lavorano per una settimana per puro spirito di comunità.

Anche quest'anno, con piena soddisfazione, Sanremonews è stato media partner dell'evento clou nel panorama live del Ponente. Una collaborazione che ha portato grandi successi sul web e sulle nostre pagine social ufficiali.

Appuntamento al prossimo anno, quando a San Costanzo sarà di nuovo musica, sarà di nuovo festa, saranno di nuovo colori, sarà di nuovo Rock in the Casbah.

Giulia Russello foto&video

Lights & sound by Pico Service