Il 'Jova beach party' non si farà in Liguria: saltano le speranze di Sanremo ed Imperia, Lorenzo sarà a Milano

Niente Albenga e, per quanto riguarda la nostra provincia, restano a bocca asciutta anche Sanremo ed Imperia, che avevano tentato un approccio per ospitare l'ultima tappa del ‘Jova Beach Party’, quella da tempo prevista per il 21 settembre.

Dopo il rinvio di qualche settimana fa ed i rumors che avevano dato l’arrivo nella nostra provincia di Jovanotti, è arrivato ieri l’annuncio che l’ultima tappa si farà all’aeroporto di Linate, a Milano, chiuso per 3 mesi per lavori di ristrutturazione.

Grande delusione per i fan di Lorenzo in tutta la nostra regione, che erano già pronti a gustarsi una grande serata che, dopo il rinvio ingauno, aveva fatto venire l’acquolina in bocca agli amministratori ponentini, che avevano preso contatti con gli organizzatori.

Il cantante, nel dare l'annuncio, ha dichiarato: "L'ufficialità della notizia sarà data solo lunedì, ma non posso resistere! Era un'occasione da prendere al volo in tutti i sensi: quando mai ricapiterà di avere l'aeroporto di Linate chiuso al traffico e privo di aerei?" La Trident fa comunque sapere che tutti i possessori del biglietto albenganese potranno riutilizzarlo per quest'ultima data.