Diano Marina: il cabaret irrompe nell’EMD festival, biglietti a ruba per Maurizio Lastrico

Una novità, che si è rivelata molto gradita dal pubblico, per il quarto appuntamento con l’Estate Musicale Dianese Festival. Per la prima volta in otto edizioni il cartellone della rassegna ospita infatti uno spettacolo di cabaret. E per lo spettacolo di Maurizio Lastrico, in programma nella serata di martedì 6 agosto (ore 21.30), a Diano Marina, nel parco di Villa Scarsella, si va verso il sold out. Già esauriti, infatti, sono i biglietti del primo settore, resta ancora disponibile qualche tagliando per la seconda parte della “sala” interi 14 euro, ridotti 10 euro), con prevendita ancora in corso sul portale specializzato happyticket.it, presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina, presso Casa del Disco di Alassio e Gianna Viaggi di San Bartolomeo al mare.

“Quello che parla strano” è il titolo dello show, prima del quale il pubblico sarà allietato dalla musica di un artista dianese, il pianista Diego Genta,

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città. Lastrico reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

“Quello che parla strano” è lo show che Lastrico ha preparato per il suo tour estivo e segue “Nel mezzo del cammin di nostra vita” che ha tenuto banco sino a qualche mese fa.

L’Emd Festival, curato da Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese e Associazione Ritorno all’Opera, proseguirà con i seguenti appuntamenti: Musiche da Oscar (concerto, 13 agosto), Tosca (opera lirica completa, sabato 17), La Vedova Allegra (operetta, venerdì 23), Gran Galà della Musica (concerto, mercoledì 28).

Molteplici gli eventi in programma nei prossimi giorni.

Ecco gli altri appuntamenti della settimana (5-11 agosto) a Diano Marina.

Lunedì 5



Diano Canta - Piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Karaoke di piazza, musica e animazione con Gianni Rossi Martedì 6



Emergency Day - Molo delle Tartarughe - ore 17

Dimostrazioni ed esercitazioni di soccorso, esposizione e visite ai mezzi di soccorso, spazio associazioni

Iniziativa per bambini e famiglie, a cura Croce d’oro di Cervo

Diano in centro - centro cittadino - ore 21.30

Musica live con band e dj: Blucobalto (corso Roma Est), Nando Rizzo (via Genova), The Jokers Blues Band (via Cavour), Nuclears (via Canepa) Mercoledì 7 Visita guidata al centro di Diano Marina- Palazzo del Parco - ore 21 (ritrovo)

Percorso storico-artistico

Diano sottoMarina “Un mare di plastica” - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Proiezione di foto e video del nostro mare, a cura di InfoRmare, con Franco Borgogna

Balliamoci l’estate - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Musica e animazione con Gianni Rossi Giovedì 8 Giovedì Bimbi “Shezan il genio impossibile” - piazza Martiri della Libertà - ore 21.30

Spettacolo per bambini (mangiaspade e altre magìe)

Diano Cover - Nord Sud Ovest Band - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Tributo agli 883 e a Max Pezzali Venerdì 9 Sagra del Mare - 37a edizione - Villa Scarsella - dalle ore 19.30

Specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia

Balliamoci l’estate - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Musica e animazione con Gianni Rossi Sabato 10 Visita guidata al Museo - Palazzo del Parco - ore 10

Un viaggio dalla preistoria alla fine dell’Impero Romano

Sagra del Mare - 37a edizione - Villa Scarsella - dalle ore 19.30

Specialità enogastronomiche e serata danzante

Concerto della band Pop Tools - piazza San Giacomo - frazione Calderina (ore 21)

Spettacolo musicale

Concerto della Black Beat Band - Molo delle Tartarughe - ore 21.30

Spettacolo musicale Domenica 11 DianAffari - centro cittadino - tutto il giorno e la sera

Shopping e animazione, a cura dei commercianti

3° Trofeo Club del Mare - viale Torino, specchio acqueo antistante Diano Marina - tutto il giorno

Regata velica, a cura Club del Mare

Diano for Kids “Orsetti del Cuore” - Molo delle Tartarughe - dalle 19 alle 21 e dalle 21.30 alle 23

Attività ludiche e spettacolo per bambini

Sagra del Mare - 37a edizione - Villa Scarsella - dalle ore 19.30

Specialità enogastronomiche e serata danzante

Per maggiori informazioni:

- Ufficio Iat – via Genala – nel periodo estivo aperto tutti i giorni sino dalle ore 9 alle 19

- Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it