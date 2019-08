Arma di Taggia: alle 21 torna 'Gio... can... do con Ubac', una sfilata per gli amanti dei cani

Stasera, alle 21, un appuntamento per tutti gli amanti degli animali in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia con una nuova edizione di 'Gio... can... do con Ubac'. A partire dalle 20.30 chi vorrà partecipare potrà iscriversi con il proprio cane di qualsiasi razza sia e subito dopo, alle 21, i padroni ed i loro amici a 4 zampe potranno sfilare.



La manifestazione ricorda Ubac un cane in forze alla Protezione Civile di Taggia, mancato nel luglio del 2017 dopo ben 13 anni di onorata carriera. Era tanto affezionato ai bambini con cui amava giocare. Per questo i volontari, insieme al Centro Cinofilo 'Gli amici dell'orma' ed al Comune, da qualche anno, organizzano questa serata per rendere omaggio ad Ubac ed quella sua indole gioviale. Infatti oltre a sfilare i cani ed i bimbi avranno la possibilità di giocare insieme.



"Si tratta di una serata aperta a tutti gli amanti dei cani. Chi vorrà potrà fare domande sui nostri amici a quattro zampe. Inoltre, ricordiamo che l'esposizione non ha carattere competitivo, ma vuole essere un momento di incontro fra appassionati cinofili per divertirsi in allegria con i loro amici cani" - ricordano gli organizzatori.



Infatti, saranno i bambini che si esprimeranno andando a determinare i vincitori di questa edizione. La premiazione avverrà intorno alle 23 e dopo la cerimonia, la serata terminerà con i saluti da parte degli organizzatori.