La cultura dell'olio che unisce i continenti

Fra le eccellenze del territorio il primo pensiero in materia olearia va all’olio “Riviera Ligure DOP”, ma accanto all’oliva si stanno facendo sempre più avanti altri oli provenienti da vari continenti come l’olio di cocco , quello di vinaccioli e l’olio di sesamo. La scelta si allarga, sia per usi alimentari che cosmetici.

Il Mediterraneo unito dall’olio d’oliva

La olivicoltura ha origine plurimillenaria, ove fiorirono le più antiche civiltà come Israele, Palestina e Creta per esempio. Durante la dominazione dell'impero romano veniva distribuito ai legionari per proteggersi dal freddo e, addirittura, l'ulivo fu venerato come pianta sacra.

Ad oggi l'Italia è il maggiore consumatore del mondo, ma anche uno dei primi produttori con un livello qualitativo ed una varietà di specie e sapori unica. È un ingrediente fondamentale per la salutare dieta mediterranea, con le sue proprietà in grado di regolare il colesterolo cattivo, migliorare l'assorbimento delle vitamine durante la digestione, delizioso in cucina anche per la spiccata resistenza al calore in frittura.

Eccellenza assoluta è l'olio ligure DOP, con i monaci che avrebbero portato intorno al 1000 le coltivazioni in Riviera .

Pensieri di paradisi esotici con l'olio di cocco

Con un processo meccanico di pressatura della polpa bianca e fibrosa della noce di cocco si estrae la parte grassa, da qui l'olio.

In cucina va usato con moderazione per il fatto di essere costituito principalmente da acidi grassi saturi che spingono in su il livello di colesterolo cattivo, ma anche per l'elevato potere calorico. Questo olio aumenta il senso di sazietà perché aumenta i tempi di svuotamento gastrico, quindi può essere utilizzato con cautela durante una dieta donando un aroma esotico ai cibi.

Essendo una sostanza molto grassa si presta all’azione protettiva ed idratante della pelle, contro gli effetti dell’età. Se viene mischiato ad un po’ di zucchero è un eccellente esfoliante, inoltre raccomandato per l’idratazione dopo una lunga esposizione al sole e la protezione dei capelli.

L'olio ottenuto dai vinaccioli

Questo olio ottenuto mediante spremitura a freddo dei semi dell'uva non fa parte della tradizione , pur essendo adatto ad ogni preparazione in cucina. È ottimo per friggere, grazie all'alto livello di temperatura del suo punto di fumo (intorno ai 220°).

La ricchezza di Omega 6 e capacità antiossidanti lo rende efficace per combattere l'odiosa cellulite, acerrima nemica delle donne.

Assolutamente da provare per i massaggi alle cosce, mischiando 2 cucchiai di olio di vinaccioli con altri 2 cucchiai di olio di mandorle dolci e poche gocce di olio essenziale di origano. La soluzione ottenuta deve essere consumata entro un mese.

L'olio di sesamo dalla pentola al viso

Si tratta di un olio estratto dai semi della omonima pianta di origine indiana, che sono ricchi di acido linoleico ed oleico, calcio e fosforo, Omega 3 e Omega 6.

Per la nutrizione umana è un toccasana per l'apporto di ferro, fosforo, magnesio, vitamina A e varie del gruppo B. È un ottimo antiossidante naturale, capace di regolare lo sviluppo cellulare. In cucina viene aggiunto per rinvigorire i sapori, ma anche per la preparazione della deliziosa salsa Tahin di accompagnamento al hummus di ceci.

Per merito del forte potere antinfiammatorio viene stimato in cosmesi per il contrasto di virus e batteri della pelle, come i funghi cutanei. Ottimo per le frizioni alle articolazioni doloranti o contro le contratture muscolari. Già adottato dall'antica medicina ayurvedica per prevenire la caduta dei capelli e mantenere il loro colore naturale, combattere l'invecchiamento della pelle e proteggersi dal sole.

Per mantenere giovane la pelle del viso e proteggerla dal freddo applichiamo un composto di 2 cucchiai di olio di sesamo, un cucchiaio di olio di cocco, 5 cucchiaini di olio di calendula ed appena qualche goccia di olio essenziale di camomilla.