Un cestino per l’immondizia divelto in un giardino e immondizia abbandonata in strada. Un brutto biglietto da visita domenicale per Bordighera, alle prese come in diverse città della nostra riviera con i maleducati.

Come si può vedere dalle foto ci sono persone che, forse, si divertono a prendere a caldi il bene comune ed a lasciare rifiuti ovunque. Servirebbe una maggiore educazione ed un maggior rispetto verso gli altri.