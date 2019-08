Imperia: il Comune paga la sanzione del 2014 per il superamento dei limiti allo scarico fognario

Il Comune di Imperia paga i 3mila euro di multa comminata all’Ente dal Dipartimento Provinciale dell’Arpal nel 2014 per il superamento dei limiti allo scarico della fognatura cittadina.



Il Comune aveva presentato ricorso chiedendo di accogliere la richiesta di annullamento del procedimento, che però non è stata accolta dall’amministrazione provinciale perché nello scarico terminale della fognatura comunale “si era verificato un superamento dei valori limite di immissione previsti dalla vigente norma”.



Per questo, l’attuale amministrazione ha ritenuto di dover pagare la sanzione di 3mila euro.