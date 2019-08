Bordighera: come ogni anno ecco Adriano Celentano e Claudia Mori in vacanza nella città delle palme (Foto)

E’ ormai un classico ed anche quest’anno la famiglia Celentano è arrivata a Bordighera, per trascorrere qualche giorno di vacanza nella casa della città delle palme.

E, altrettanto classico, l’assalto con i ‘cannoni’ e le macchine fotografiche dei fotografi per inquadrare il ‘supermolleggiato’ in qualche suo momento di relax. Con lui c’è anche la moglie, Claudia Mori, anche lei sempre presente per le vacante di agosto.

Per Celentano e Claudia Mori è stata una domenica di sole e mare e, conoscendo ormai da anni la zona, per il cantante anche uno sguardo all’ormai classico luogo dove si appostano i fotografi. In una delle inquadrature, infatti, si vede Celentano fare un sorriso, sapendo di essere fotografato.

Per la famiglia Celentano, quindi, alcuni giorni nella casa di Bordighera e questi primi sono stati sicuramente positivi sul piano climatico, visto il bel sole e le temperature gradevoli che si stanno registrando.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)