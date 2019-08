Arma di Taggia: tradizione, professionalità e innovazione nel nuovo centro estetico 'Acquaria' di via della Cornice (Foto)

E’ tornato a disposizione dei clienti il centro estetico ‘Aquaria’ di Arma di Taggia, che si è trasferito da ieri in via della Cornice 16. Un rinnovamento totale dei locali che, da oggi, sono nuovamente a disposizione per trattamenti corpo, viso, unghie, pedicure, depilazione permanente, rimodellamento corpo, dimagrimento e presso terapia.

Federica Coppola e Barbara Guardiani, le due titolari, hanno spostato la loro attività ma manterranno ovviamente la simpatia e la professionalità che portano avanti dal 2012 insieme alle loro 3 dipendenti. Uno staff che consente il servizio alla clientela tutti i giorni dell’anno ad eccezione delle feste.

Tra le novità che verranno proposte nella nuova sede il trattamento laser a diodo per l’epilazione permanente e, per la sicurezza dei clienti, un importante investimento su un ‘autoclave’ che sterilizza tutti gli strumenti. Otto anni di lavoro e di clientela affezionata per Federica e Barbara che, ieri hanno voluto offrire un aperitivo speciale alla clientela, culminato con una festa e con l’immancabile taglio della torta. All’inaugurazione una serie di sorprese per tutte le clienti ed in particolare per le bambine che si sono presentate con le madri. Per loro una linea speciale dedicata alle più piccole di trucchi e smalti per le unghie.

Il centro estetico ‘Aquaria’ è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.30 ed al sabato dalle 10 alle 13.