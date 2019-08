Anche Castellaro agevola la raccolta differenziata: ogni domenica di agosto apre l'Ecopunto (ore 17-19)

Raccolta differenziata sempre in primo piano nella nostra provincia. Anche nel mese di agosto, quello clou delle vacanze, i comuni lavorano per evitare che la percentuale di raccolta cali, anche in funzione delle molte seconde case che vengono riaperte, con i turisti che non conoscono orari e giornate di conferimento. Senza dimenticare i ‘rientri’ che provocano spesso abbandoni di immondizia un po’ ovunque.

Anche il Comune di Castellaro, piccolo centro dell’immediato entroterra di Taggia, ha allestito un ‘Ecopunto’ in tutte le domeniche di agosto. L’obiettivo è quello di agevolare la popolazione nella gestione dei rifiuti e potenziare la percentuale di differenziazione degli stessi.

Da oggi e per tutte le giornate festive dell’11, 18 e 25, residenti e turisti potranno conferire i rifiuti nell’Ecopunto che verrà allestito in via Dante Alighieri, di fronte alla rampa di accesso al parcheggio del centro.

L’ecopunto sarà aperto dalle 17 alle 19 ed un operatore della cooperativa Delta Mizar sarà a disposizione degli utenti per agevolare il conferimento. Potranno essere gettati, in modo differenziato: carta (giornali, piccoli cartoni ed altri), plastica (bottiglie, flaconi e contenitori), vetro e lattine, rifiuto organico e indifferenziato.

Non potranno essere però conferiti rifiuti ingombranti ed altre tipologie degli stessi. Gli ingombranti e lo sfalcio da giardini potranno essere portati all’isola ecologica sulla superstrada di Taggia, in località Isola Manente, vicino al parco commerciale.