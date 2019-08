Tre gallerie della statale 28 al buio e senza ricambio d'aria, la segnalazione di un automobilista

"Buonasera Direttore, scrivo queste poche righe per evidenziare la situazione in cui si trovano alcune gallerie della statale 28 e, conseguentemente, la spiacevole e brutta condizione in cui si trova chi deve percorrerle.

Procedendo verso il Piemonte, l'ultima galleria, quella prima di Chiusavecchia, è totalmente buia. Dopo il bivio per Cesio, la seconda, anch'essa, totalmente al buio. Infine, la terza, quella più lunga, da circa metà in poi, anch'essa al buio.

Inoltre, il sistema di ricambio dell'aria è fuori uso. Con il traffico della domenica, specialmente, è veramente pericoloso.