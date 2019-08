‘Serata tra le Stelle... ed altro’ con il Lions Club Arma e Taggja (fotogallery)

Si è svolta nella serata di ieri presso lo stabilimento balneare Bagni Germana la prima serata benefica del nuovo anno lionistico del Lions Club Arma e Taggia sotto la presidenza di Aurelio Negro.



"Nella gradevole cornice dei Bagni Germana i soci Lions con familiari ed amici hanno dato luogo alla Serata tra le Stelle, evento estivo-benefico che da anni si ripete nei mesi estivi, volto alla raccolta di fondi da destinare a particolari scopi di natura benefica.

Questa occasione è stata destinata come già avvenuto in passato alla ricerca e prevenzione del Diabete, malattia che affligge una gran parte della popolazione e service che da sempre è negli obiettivi dei Lions, principale attore di questa lotta che vede il nostro Club sempre in prima linea è il socio Giuliano Gandelli affiancato in questo ultimo periodo dal Dott. Maurizio Raffa anch’egli socio Lions.

La serata svolta con il sincero scopo benefico è chiaramente stata anche una piacevolissima serata estiva occasione di incontro tra soci e simpatizzanti ma sopratutto tra amici, con l’augurio del Lions Club Arma e Taggia a tutta la popolazione del Comune di Taggia ed ai numerosissimi turisti di una Buona Estate.

Ospiti della serata, anch’essi prima di tutto amici, il neo Governatore del Distretto 108 Ia103 Erminio Ribet e consorte e per la Giunta Comunale di Taggia la Dott.ssa Laura Cane Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura".