Sanremo: ha aperto “Camillo - Il Giusto Connubio” che propone bollicine ed eccellenze a tavola.

“Camillo”, posizionato nel pieno centro della città dei fiori, intende offrire solo prodotti d’eccellenza: dalle prime colazioni con pasticceria artigianale e miscele esclusive della torinese “Costadoro”, ai pranzi con piatti e panini gourmet preparati con cura e per finire gli aperitivi con le bollicine, che saranno servite abbinate a esclusivi prodotti locali come i formaggi dell'azienda Le Caprette del Parco di Pigna.

Olmo Romeo, che dopo un’esperienza politica amministrativa si ripropone ora come imprenditore, spiega che: “il nome vuole essere un omaggio a Cavour, che non dà soltanto il nome alla via, ma ispira la filosofia del locale aperto in una zona che si propone a turisti e residenti come luogo di ritrovo per un momento di relax dopo o durante lo shopping. I migliori salumi e formaggi saranno serviti con le bollicine della cantina Cuvage, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali e che ha dato un’impronta chiara al nuovo locale tutta all’insegna dell’eccellenza e dell’accoglienza”.

“Da noi sarà possibile assaporare vini e bollicine di diverse cantine di importanti famose aziende vinicole - conclude Olmo Romeo - ospiteremo presentazioni di nuovi prodotti, il tutto ovviamente accompagnato da affettati, formaggi, focacce e piatti della tradizione, preparati da uno staff qualificato e competente che garantirà sempre il massimo in ogni servizio. Il mese di agosto ci servirà per registrare la macchina e a partire da settembre potremo dare il via al nostro programma di eventi all’insegna dei migliori prodotti dell’enogastronomia”