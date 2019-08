Dal Comitato per gli Immigrati la solidarietà al sindaco di Camporosso Davide Gibelli

Anche il Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione interviene per esprimere la propria solidarietà al sindaco di Camporosso Davide Gibelli in merito alle minacce ricevute nei giorni scorsi.

Scrive Aleksandra Matikj, presidentessa del Comitato: “Abbiamo saputo delle gravi minacce di morte rivolte al Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli: “Taglio la gola a tutta la tua famiglia”. Anche noi del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” esprimiamo la nostra solidarietà e condanniamo le intimidazioni del genere, soprattutto a difesa di quelle donne e degli eventuali bambini in famiglia. Purtroppo, chi fa politica oppure svolge un lavoro amministrativo può imbattersi nelle situazioni del genere, molto spiacevoli ma mai insuperabili. Auguriamo a Davide ed alla sua famiglia di riprendersi velocemente da queste terribili minacce. Importante è difendersi fin da subito e con la vicinanza di tutti è impossibile non andare oltre”.