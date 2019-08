FELICI E VELOCI |

Felici e veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: cheesecake salata

I carboidrati dei taralli, le proteine del formaggio, le vitamine e i sali minerali della pesca e l’accostamento intrigante al basilico – con la sua azione antinfiammatoria – fanno di questa CHEESECAKE SALATA un antipasto light davvero completo, perfetto per un’abbronzatura assicurata!

Di seguito la gallery con le schede per questa ricetta



Redazione

