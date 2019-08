Sanremo: tra due settimane il via alla 51a edizione del Moac, l'inaugurazione il 16 agosto alle 16.30

Non solo il meglio dell’artigianato ' Made in Italy' nelle corsie del Palafiori a Sanremo - con espositori da Campania, Umbria, Sardegna, Campania, Toscana, Abruzzo e Liguria - ma anche artigiani e produttori provenienti da vari paesi del mondo . Oltre 100 artigiani occuperanno l’intera struttura, mentre sulla terrazza affacciata su corso Garibaldi troverà spazio la zona dedicata agli eventi di spettacolo serali ed agli aperitivi , con cocktail accompagnati da arrosticini e grigliate abruzzesi , da Paella e Sangria , con musica Leggera e Country ogni sera. Un area didattica con i giochi della LEGO sarà invece il paradiso dei più piccini.

Nell’Area Eventi nel corso della settimana anche dimostrazioni di Make-up, Riflessologia podalica, Massaggi, spettacoli di Body-Painting e sfilata di acconciature femminili. Le novità di quest’anno saranno nella Zona Museale con Artigianale d’arte con quadri d’autore e l’esposizione “Le antiche botteghe su due ruote”, ovvero le attività che si spostavano di quartiere in quartiere e di paese in paese, su biciclette appositamente ed ingegnosamente elaborate ed allestite (lattai, arrotini, spazzacamini, panettieri, barbieri, ombrellai, pescivendoli, eccetera) e “Show Coocking” basati sui prodotti liguri - facenti parte della dieta mediterranea, dichiarata dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale dell’umanità - che per 4 serate illustreranno le ricette che sveleranno i segreti di cibi quali “Brandacujun”, “Sardenaira”, “Pan e pumata”, “Fiori e salse al mortaio”, “Olio del frantoio” e “Prodotti da forno”. Ciò grazie alle Edizioni Zem di Vallecrosia in collaborazione con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza e la Cna di Imperia e con la partecipazione dei Consorzi della Valle Argentina e della Valle Nervia.