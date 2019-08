Sanremo: ieri la processione in città con la statua della Madonna per la 'Festa della Parrocchia degli Angeli' (Foto)

Secondo giorno di festeggiamenti ieri per la parrocchia degli Angeli a Sanremo e secondo momento liturgico molto sentito. Alle 20.30 la statua della Madonna, fissata su di un baldacchino contornato di fiori, è uscita dalla chiesa portata da quattro parrocchiani. Davanti a lei il parroco con i due sacerdoti in aiuto alla comunità e dietro di lei il coro.

Sia i portantini che il coro indossavano le bellissime magliette verdi con scritto ‘Angeli in Festa’ “Protagonisti di una chiesa in uscita”, frase che più volte ha detto Papa Francesco. La processione si è snodata tra via Palazzo e via Matteotti e le molte persone che hanno partecipato hanno cantato e pregato insieme. Una volta rientrati in chiesa e dopo aver riposto la statua ai piedi dell'Altare è iniziata la celebrazione della Messa Solenne in onore a Santa Maria degli Angeli.

Tre strumenti musicali hanno accompagnato il coro parrocchiale durante la celebrazione eucaristica: l'organo suonato da Iacopo Cassese, la chitarra suonata magistralmente da Andrea Zanteschi e il flauto traverso suonato da De Francisci. Il parroco, don Sciubba durante l'omelia ha fatto comprendere il vero senso della festa che è fare comunità.

Alla fine della celebrazione il parroco non ha dimenticato di salutare e ringraziare l'Assessore Costanza Pireri, il Comune, la Polizia di Stato che con i Carabinieri e la Polizia Urbana hanno scortato la processione, tutte le persone che hanno collaborato al restauro delle panche, lo staff che da settimane lavora per la buona riuscita della festa.

Prossimo appuntamento, questa volta ludico, stasera alle 19 a Villa San Pietro dove, in allegria si potrà cenare, assaporare dell'ottima sangria, bere del buon vino e sorseggiare il caffè. Ci saranno anche un momento musicale con il Karaoke ed il premio finale, un gonfiabile per i bimbi, con le bolle di sapone.