Sanremo: dopo 15 anni i Meganoidi tornano a Rock in the Casbah “...ma per noi è come se fossero passati 15 secondi” (Video)

MEGANOIDI

I Meganoidi nascono a Genova tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998. Dagli esordi nei centri sociali genovesi, in cui propongono il primo EP Supereroi VS Municipale, finalmente nel 2000 autoproducono e registrano il primo album, Into the Darkness. Into the Moda. Da lì un viaggio senza fine, costellato di album di successo e tour incessanti, e una continua ricerca stilistica che gli ha consentito di mettersi in discussione ogni volta e raggiungere risultati importanti.

Il percorso musicale della band ha raggiunto l’apice lo scorso anno con Delirio Experience, disco che ha siglato i venti anni di attività della band e che ha nuovamente presentato un’inedita sfaccettatura della band, tesa verso una scrittura diretta e dirompente.

OBV CREW DJ SET

L'OBV Crew promuove party a 360°.

Dal 2007, un gruppo di ragazzi cresciuti nella Comunità Artistica Internazionale di Bussana Vecchia, stanchi dell'assenza di proposte alternative per il divertimento nel sanremese, decide di fondere vari stili musicali lontani dal commerciale e di diffonderli all'interno di parties autoprodotti sotto ogni aspetto artistico/organizzativo.

Dopo alcuni anni di assenza dalla Riviera dei "Fuori", i membri si sono riuniti, forti delle esperienze di vita, musicali e artistiche maturate altrove e l'estate del 2012 segna il definitivo ritorno della Crew a ponente. I parties si moltiplicano e la risposta della massive ligure è estremamente positiva, il mix di musica reggae, jungle, hip hop ed elettronica attrae il pubblico più eterogeneo . Tra una tastiera in levare, massice basslines e liriche dal flow travolgente, abbiamo assistito a serate indimenticabili. Da questo gruppo molto eterogeneo (baristi, DJs, MCs, producers, fonici, PR, artisti improvvisati, ma soprattutto, presibbene) nasce un SoundSystem che si sposta per tutta la Riviera e non solo.