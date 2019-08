Sanremo: con Ilaria Allegri, Geddo, Braschi, Deschema e Adventures, Rock in the Casbah abbraccia la musica nella sua totalità (Foto e Video)

Non solo rock, non solo punk. Rock in the Casbah sa abbracciare la musica nella sua totalità e ieri sera lo ha dimostrato portando sul palco di piazza San Costanzo realtà cantautorali di tutto rispetto e dalle provenienze più disparate.

Il via alla serata lo ha dato Ilaria Allegri con la sua musica intima e narrativa, un live quasi in punta di piedi per portare a Sanremo l'anima del suo nuovo progetto solista. Poi spazio alle note graffianti di Geddo, cantautore ligure con tutti i significati che questa definizione porta con sé. E alla fine la Casbah ha anche ballato.

Spazio poi al mondo legato al Festival di Sanremo con Braschi e la sua delicatezza stilistica e i Deschema, una vera bomba sul palco di Rock in the Casbah, reduci dall'esperienza di Sanremo Giovani e dal successivo tour mondiale.

Infine la grande novità dell'edizione numero 20 del festival più longevo del ponente. Il dj set puramente electro firmato dai ragazzi di Adventures con James Falco in consolle. Una realtà sanremese in grande crescita, un punto di riferimento per lo scenario live del presente e del futuro.

Ora occhi puntati su questa sera, si va verso il gran finale. Dalle 21.30 sul palco di San Costanzo la creativa esplosività di Elso, la storia inimitabile dei Meganoidi e il dj set 'made in Bussana Vecchia' della Obv Crew.

Foto Giulia Russello

Lights & sound Pico Service