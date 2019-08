Cresce l’attesa per la Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ 2019 in programma a Bordighera il 7, 8 e 10 Agosto

Il 7, 8 e 10 Agosto a Bordighera l’associazione culturale musicale 'Aspettando Godot', con il sostegno del Comune, patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, si appresta a realizzare un’altra appassionante edizione della Rassegna d’Autore d’Amore, giunta alla 6a edizione.



"Nell’arco di 3 serate - spiegano gli organizzatori - i concerti di grandi artisti storici come Fabio Concato, Alberto Fortis, Grazia di Michele, Max Manfredi. Confermata per il 7 Agosto anche la presenza di Ken Hensley, artista di caratura internazionale che ha contribuito a creare la leggenda degli Uriah Heep, tra le più grandi Rock Band di tutti i tempi. Unica data Italiana per lui, in esclusiva per la rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ 2019. La serata progressive del 7 Agosto sarà completata da Gianni Nocenzi, tra i fondatori della famosa Prog Band italiana Banco del Mutuo Soccorso. A completare lo scenario della serata, in apertura il grande talento Davide Laura e il suo violino. Sarà una serata in cui la parola Musica si scrive decisamente con la M maiuscola. La serata sarà presentata da Mauro Selis.

Non saranno da meno le altre 2 serate presentate dalla giornalista Giulia Cassini, dedicate alla Storica Canzone d’Autore. Per giovedì 8 Agosto è annunciato il grande ritorno di Alberto Fortis a Bordighera, dopo lo straordinario successo personale conseguito nell’edizione 2015 di questa affascinate Rassegna che non finisce di stupire. Nella stessa serata anche Max Manfredi, più volte protagonista delle Rassegne Tenco, ritenuto da Fabrizio De Andrè come il più bravo cantautore italiano. In apertura la cantautrice Claudia Pastorino che, unitamente a Max Manfredi, contribuisce all’impronta genovese su questa serata.

Sabato 10 Agosto l’associazione ‘Aspettando Godot’ schiera a sorpresa Fabio Concato, tra i più grandi cantautori italiani di sempre. Se il Ponente Ligure per diversi anni ha dovuto fare ameno dei suoi concerti, ora si ritroverà davanti questo artista ancora capace di riempire i teatri e le piazze di tutta Italia. Prima di Concato si esibirà Grazia di Michele, cantautrice storica di rango, immensa classe e consolidata bravura. La voce di Grazia di Michele è impagabile, così come le sue delicate canzoni. Opening Act riservato a Giulio Wilson, artista emergente della ‘Nuova canzone d’Autore Italiana’, già protagonista del concertone del 1 Maggio in Piazza San Giovanni a Roma.

Insomma, anche in questa appassionata 6a edizione della ‘Rassegna d’Autore e d’Amore’ 2019 l’associazione organizzatrice ‘Aspettando Godot’ lascia decisamente fuori dalla porta la musica di facile consumo e altrettanto facile richiamo, senza fare assolutamente sconti alla linea Culturale Musicale intrapresa da tempo e dichiarata apertamente nel proprio statuto".



Info Rassegna su www.aspettandogodot.it