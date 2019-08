Bordighera: grande successo ieri sera ai Giardini Lowe per il concerto dei 'Progetto Festival' (Foto e Video)

Giardini Lowe 'sold out' ieri sera a Bordighera, per il concerto-spettacolo “The best of Sanremo”, dei Progetto Festival. Oltre ad un repertorio rinnovato, sia nei brani proposti che nella parte dedicata ai video, grandi sorprese proposte dal gruppo ponentino.

“Probabilmente è la nostra scaletta migliore di sempre - spiega la cantante Angela Vicidomini - con una parte più rock all'inizio con alcuni brani più moderni, proponendo artisti come i Modà, Loredana Berté e Arisa, per poi interpretare i grandi classici che hanno reso famoso il Festival di Sanremo in tutto il mondo”.

I 4 musicisti professionisti hanno riproposto i brani che hanno tracciato la storia del Festival di Sanremo: Angela Vicidomini (collaborazioni: Rai 2, Mediaset, Antenna 2), Alessio Briano (Casinò di Sanremo), Andrea Balestrieri (Zibba), Artan Selishta (Combricola del Blasco, Vanexa, Irene Fornaciari).

Il pubblico ha ripercorso insieme alla band i momenti più significativi della kermesse canora italiana per eccellenza: il Festival di Sanremo, un viaggio tra le più belle melodie che hanno fatto la storia della musica italiana con nuovi arrangiamenti, integrati con fotografie e video, grazie all’utilizzo di un ledwall; Il pubblico rivivrà la storia del festival dal lontano 1951 ad oggi, ripercorrendo le emozioni che solo il festival di Sanremo sa dare... perché Sanremo è Sanremo.

(Foto e Video di Eugenio Conte)