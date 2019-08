Arma di Taggia: inaugurata ieri sera a Villa Boselli la mostra 'Arte e Mare' a cura dell’Associazione Culturale Gente Comune

Ieri sera è stata inaugurata la mostra Arte e Mare a Villa Boselli ad Arma di Taggia a cura dell’Associazione Culturale Gente Comune, una mostra di quadri e sculture di artisti provenienti da diverse cittadine della provincia di Imperia e addirittura dalla Germania.

“Un tuffo nell’arte della pittura e della scultura arma vivrà in questi 3 giorni – afferma l'assessore Laura Cane -. Ringrazio Judith e Carlo di Villa Biener e l’associazione culturale Gente Comune per la pregiatissima iniziativa. Questa sera l’amministrazione comunale e il maestro Marco Reghezza regaleranno ai cittadini numerosi turisti di Arma e agli artisti della mostra un concerto in compagnia di ben 40 elementi dell’open orchestra nei giardini di Villa Boselli alle ore 21”.

”Ci fa piacere di aver ripreso questa manifestazione – spiega il Presidente dell’Associazione Gente in Comune - che aveva avuto un ottima riuscita nelle prime edizioni diversi anni fa. Ringraziamo il Comune di Taggia, il Sindaco Mario Conio, la Presidente Laura Cane e l’Amministrazione tutta“.