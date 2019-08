Lo stato di salute del mercato immobiliare di Imperia quest'anno

L'Istat (Istituto nazionale di statistica) ha esposto le proprie rilevazioni riguardante il settore immobiliare italiano, in occasione di un'audizione in Commissione Finanze della Camera dei Deputati impegnata a discutere sulla proposta di legge per rimodulare l'IMU. Il quadro emerso dall'esposizione dei dati Istat mette in luce il continuo trend positivo del numero di compravendite di immobili residenziali ma, al contempo, la persistente debolezza dei prezzi.

I tempi in cui potevamo incontrare molti cantieri edili pieni di operose maestranze impegnate nella costruzione di nuovi immobili, fra il rumore di una betoniera carica e di un carpentiere intento all’uso di un trapano elettrico , sono molto cambiati.

Rispetto al 1997 si nota un picco massimo dell'andamento delle compravendite nell'anno 2006, con un incremento superiore al 50%. Successivamente l'andamento si inverte in corrispondenza della forte crisi economica che tutti conosciamo, arrivando ai minimi nel 2013 con un 20% di transazioni immobiliari in meno rispetto al '97.

Per quanto riguarda i prezzi di questo settore si nota il persistere di prezzi ancora piuttosto bassi. Secondo i primi calcoli nel primo trimestre del 2019 l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) destinate ad abitazione o investimento è diminuito dello 0,5% sul trimestre precedente e dello 0,8% rispetto ad un anno prima.

Rispetto al 2010 l'IPAB del primo trimestre di quest'anno si traduce in una diminuzione dei prezzi delle abitazioni italiane di oltre il 17%, a causa della pesante componente negativa data dalla flessione dei prezzi degli immobili già esistenti (oltre il 23%) contro l'aumento di quelli di nuova costruzione.

Ulteriori fattori strutturali che hanno un forte impatto sull'andamento della domanda sono l'invecchiamento della popolazione, la fragilità della ripresa economica complessiva, la scarsa attrattività del nostro Paese per gli investitori stranieri e lo stato di conservazione del patrimonio immobiliare esistente non proprio ineccepibile.

Parlando della situazione a livello regionale i dati non sono più incoraggianti, infatti secondo l'osservatorio del sito immobiliare.it il livello dei prezzi per la locazione e l'acquisto di immobili di vario tipo dal 2014 a giugno 2019 è in costante discesa.

A giugno 2019 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.536 al metro quadrato, con una contrazione del 2,89% rispetto allo stesso periodo del 2018 (2.612 €/mq). Negli ultimi 2 anni il prezzo medio nella regione Liguria ha raggiunto il suo massimo nel mese di maggio 2014, con un valore di € 3.134 al metro quadrato.

La realtà nel comune di Sanremo a giugno scorso non era più confortante, dal momento che il prezzo medio di vendita è stato di € 2.747 al metro quadrato (-4,72% rispetto ad un anno prima). Il prezzo più basso è stato rilevato a maggio 2019, con una richiesta media € 2.741 al metro quadrato.

La rilevazione di giugno 2019 riporta un prezzo di vendita più alto nella zona San Martino, Villetta, La Brezza, Tre Ponti, con € 3.349 per metro quadrato. Il prezzo più basso ha riguardato le zone Verezzo, San Romolo, Borello, Coldirodi con una media di € 1.877 al metro. I canoni di locazione sanremesi sono stati più alti nella zona Centro (12,70 €/mq al mese, invece i più bassi nella zona Ospedale, Borgo, Baragallo con una media di € 9,54 €/mq al mese).