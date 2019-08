Qualche momento di paura, sedato velocemente dall’intervento dei Vigili del Fuoco, per un piccolo incendio ad un cestino dell’immondizia, all’incrocio tra via Roma e via Gioberti, oggi pomeriggio a Sanremo.

Probabilmente per un mozzicone di sigaretta si è generato un incendio ed il fumo è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato i Vigili del Fuoco. Intervenuti poco dopo hanno messo in sicurezza il cestino.

(Foto di Tonino Bonomo)