Sanremo: dopo il carro funebre bloccato, aumentano i controlli della Municipale sui dehors 'allargati'. 20 multe nelle ultime sere

Sono aumentati nelle ultime serate i controlli della Polizia Municipale di Sanremo, ai dehors della città dei fiori, per le verifiche all’occupazione del suolo pubblico, anche dopo le molte discussioni degli ultimi giorni per il carro funebre che era rimasto bloccato in piazza Bresca, nel tentativo di raggiungere la chiesa della Marina.

Nelle ultime serate sono stati elevati circa 20 verbali, quasi tutti intorno ai 200 euro e sono stati ‘pizzicati’ anche alcuni locali recidivi e quindi a rischio per un’eventuale ritiro dell’autorizzazione del dehors. Nei giorni scorsi l’Assessore Mauro Menozzi aveva confermato la volontà dell’Amministrazione di aumentare i controlli per far rispettare le misure degli spazi assegnati per tavoli e sedie e sono arrivati.

L’estate, ovviamente, porta tanta gente nei locali che, in taluni casi, occupano più degli spazi consentiti. Proprio Menozzi, in occasione del caso del carro funebre nella zona alta di piazza Bresca, aveva sottolineato la volontà di far rispettare le regole: “Noi comprendiamo perfettamente le esigenze economiche degli operatori che devono poter lavorare – ha detto – ma le regole vanno rispettate da tutti”.