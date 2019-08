Ospedaletti: esito negativo per le ricerche nei boschi sotto i viadotti della A10, per fortuna nessun suicida

Hanno dato esito negativo, come era prevedibile, le ricerche scattate alle 12.30 circa sotto i 4 viadotti dell’autostrada dei fiori, tra l’autogrill di Bordighera e Coldirodi a Sanremo, dove un automobilista di passaggio aveva segnalato una persona con intenzioni suicide.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Stradale, gli operai della A10 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, che stanno lavorando anche con il drone per cercare con attenzione in tutta la zona. Non sono stati trovati mezzi abbandonati e, quindi, al momento sembra probabile che si sia trattato di un falso allarme o, comunque, di qualcuno che era vicino al guard-rail per scattare una foto.

Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, le ricerche sono state anche svolte gli uomini della Polizia Municipale e della Protezione Civile di Ospedaletti ed alcuni volontari. Al termine del controllo dei viadotti e del bosco sottostante, intorno alle 17.30 le ricerche sono state sospese. Come ipotizzato all’inizio è probabile che l’automobilista abbia visto qualcuno che voleva scattare una foto sporgendosi dal guard-rail e poi sia risalito in auto.

Infatti non sono stati trovati mezzi abbandonati nella zona. A scopo precauzionale sono state però svolte tutte le ricerche del caso.