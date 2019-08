Mobilitazione di soccorsi sulla A10 tra Bordighera e Sanremo per un presunto suicida ma sembra un falso allarme

Mobilitazione di soccorsi, in questo momento, nella zona compresa tra l’autogrill di Bordighera e l’uscita di Sanremo per l’allarme lanciato da un automobilista di passaggio, che avrebbe visto una persone con intenzioni suicide su uno dei 4 viadotti presenti.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Stradale, gli operai della A10 ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, che stanno lavorando anche con il drone per cercare con attenzione in tutta la zona. Non sono stati trovati mezzi abbandonati e, quindi, al momento sembra probabile che si sia trattato di un falso allarme o, comunque, di qualcuno che era vicino al guard-rail per scattare una foto. Maggiori particolari più tardi.