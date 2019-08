E' morto l'escursionista soccorso oggi pomeriggio sul Monte Toraggio: aveva 49 anni ed era di Genova

E’ purtroppo deceduto, a causa di un infarto, l’escursionista per il quale c’è stata nel pomeriggio la mobilitazione di soccorsi sul monte Toraggio, nella zona di Pigna in alta Val Nervia.

L’allarme è stato dato verso le 15.30, quando tre escursionisti genovesi erano nella zona del monte per un giro a piedi. Uno dei 3, un uomo di 49 anni, si è sentito male a causa di un infarto. Gli altri due hanno avvisato il 112 e, per velocizzare i soccorsi vista la zona impervia, è stato inviato l’elicottero.

Vicino al 49enne c’erano gli amici che, telefonicamente, parlavano con i medici del 118 per le cure del caso. Arrivato sul posto l’elicottero, i medici hanno cercato di soccorrerlo ma, purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Il velivolo ha così portato la salma (l’uomo è un ex atleta di Genova) alla prima zona dove poter far arrivare il carro funebre mentre gli altri due escursionisti sono stati riaccompagnati a valle, particolarmente provati.