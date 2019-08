Ventimiglia: scarsa pulizia nel quartiere di Roverino, il Comitato scrive al Prefetto e chiede sconti sulla Tari (Foto)

Non si placano le polemiche a Roverino, popoloso quartiere di Ventimiglia, per il problema della pulizia nelle strade. Questa volta il Comitato locale chiede addirittura l’intervento del Prefetto, al quale è stata indirizza una specifica richiesta di intervento.

La missiva spedita al rappresentate dello Stato in provincia è l’ultimo atto di una serie di richieste dei residenti di Roverino, che già sono intervenuti anche sul nostro giornale. “Abbiamo cercato di sensibilizzare gli amministratori – scrive il Comitato al Prefetto – sull’importanza di erogare il servizio di spazzamento del quartiere. In questi giorni ho saputo che l'addetto allo spazzamento è in malattia e, quindi, il lavoro di pulizia non viene effettuato”.

I residenti hanno chiesto lumi all’incaricato del Comitato di Roverino, Antonio Serra, che ha deciso di scrivere al Prefetto: “Chiedo il suo autorevole intervento per risolvere il problema e, se possibile, anche un rimborso o uno scorporo dalle bollette da pagare per la tassa sui rifiuti per il prolungato mancato servizio”.

Il Comitato di Roverino, nella missiva al Prefetto chiede anche di intercedere affinchè il Comune depositi sulla sponda del fiume Roya detriti e blocchi di cemento, in previsione di un eventuale innalzamento del corso d’acqua, nel prossimo autunno. La lettera al Prefetto è stata anche corredata da foto della situazione.