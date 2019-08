Grande successo ad Imperia per il progetto della Polizia di Stato ‘Spiagge Sicure’, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Foto e Video)

Ha riscosso grande successo questa mattina ad Imperia, allo stabilimento balneare ‘Sogni d'estate’, il progetto ‘Spiagge Sicure’, organizzato dalla Questura di Imperia, in collaborazione con la Croce Rossa, che ha effettuato gratuitamente prelievi per la pressione e i livelli di glicemia.

Era presente, di fronte a numerosi bagnanti e agli acquascooter in dotazione alla Polizia, il Questore di Imperia Cesare Capocasa. Il Commissario della Polizia di Stato Benedetta De Filippi, referente del progetto, sottolinea "Siamo qui oggi ad Imperia per una tappa del progetto ‘Estate sicura’, che la Questura di Imperia ha lanciato l'anno scorso e che quest'anno ripete e che vede impegnati tutti i giorni i poliziotti in mare e negli stabilimenti balneari. La Polizia vuole essere presente e vicina ai gestori delle spiagge, ai cittadini e ai turisti, per ricevere tutte le segnalazioni e le indicazioni e dare una risposta quanto più immediata ed efficace possibile. Oggi, qui ad Imperia, è solamente un evento speciale rispetto al nostro lavoro quotidiano per mettere a disposizione, con la Croce Rossa, un'attenzione in più ai nostri cittadini".