Cna Imperia: ‘Il futuro dell’autoriparazione e dei centri revisione’, gli operatori oggi a confronto a Sanremo (Foto e Video)

La CNA della Provincia di Imperia ha organizzato per oggi all'Ariston di Sanremo, il Convegno 'Officina 360° – Il futuro dell’autoriparazione e dei centri di revisione'. Il Presidente Nazionale CNA Servizi alla Comunità, Franco Mingozzi, ha incontrato le imprese in un momento strategico per il settore, che affronta cambiamenti importanti ed impegnativi e che necessita di un monitoraggio costante, a garanzia e tutela del lavoro delle imprese.

Obiettivo dell’incontro quello di condividere e rappresentare gli interessi delle PMI del comparto, lavorare in una logica di collaborazione e fornire un contributo costruttivo ed utile ai soggetti coinvolti. Nel corso della mattinata si è parlato, di fronte anche all'Onorevole Flavio Di Muro ed all'Assessore regionale Gianni Berrino, di:

- Protocollo d’intesa, recentemente siglato, tra le Associazioni dei Carrozzieri di CNA, Confartigianato, Casartigiani, unitamente all’Ania e le Organizzazioni dei Consumatori iscritte al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;

- Problematiche relative allo smaltimento degli pneumatici

- Le revisioni veicoli fra passato, presente e futuro prossimo

- Situazione normativa dei “centri privati per le revisioni dei veicoli a motore

Oltre a Franco Mingozzi hanno partecipanto: il Presidente Territoriale CNA Imperia, Michele Breccione, il portavoce regionale CNA Servizi alla Comunità, Matteo De Ambroggi, il Presidente Territoriale CNA Imperia Servizi alla Comunità, Rocco Cardoville, Gino Angelo Lattanzi, già Responsabile dipartimento sindacale e unioni di categoria CNA Liguria e Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia.