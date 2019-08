Alessandro Piana al Torneo di ‘pallonetto elastico’ a Bestagno: “Riscopriamo gli antichi saperi del nostro territorio”

Oggi il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato al Torneo di pallonetto elastico che si è svolto a Bestagno, in provincia di Imperia.

«Con grande emozione – ha dichiarato - mi sono cimentato in una disciplina fra le più antiche della Liguria e, in particolare, dell’imperiese. Queste manifestazioni, che coniugano attività sportiva e degustazione dei prodotti locali, sono occasioni preziose per riscoprire e valorizzare gli antichi saperi e le buone pratiche del nostro territorio». Piana, che da sempre dedica la sua attività politica anche alla tutela delle tradizioni liguri, è stato il primo firmatario della proposta di legge regionale che, modificando il “Testo unico della normativa in materia di sport”, ha valorizzato due antiche discipline sportive: il “fronton”, oggi diffuso nella Liguria occidentale e, soprattutto, negli Stati Uniti d’America, e il “pallonetto elastico” più conosciuto con il termine “baletta”.

«E’ importante che gli amministratori non perdano mai di vista – spiega – il significato di queste tradizioni che, grazie alla loro matrice popolare, assumono anche un forte valore identitario per intere comunità».

Secondo il presidente, inoltre, i tornei come quello di Bestagno, possono esercitare anche un importante richiamo turistico perché, spesso, esercitano un richiamo a livello nazionale e internazionale. «Ringrazio gli organizzatori - conclude il presidente – per avere contribuito alla tutela di queste radici».

Ha partecipato alla competizione, fra gli altri, anche il consigliere del Comune di Genova Francesca Corso.