Ventimiglia: mancata manutenzione nella zona del condominio “Pineta Mare”, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice ci scrive dal condominio “Pineta Mare” per segnalare una situazione di degrado e un presunto mancato accordo tra l'amministrazione condominiale e il Comune.

Abito in via Nino Lamboglia nel condominio “Pineta Mare”, la settimana scorsa e caduto un ramo di un albero ed è ancora lì. Per fortuna quando è caduto non ero con mia figlia. Il problema è che sono almeno due anni che non c’è più manutenzione. Il problema è che non c’e un accordo tra il Comune e gli amministratori. Come potete vedere dalle foto è un disastro, la zona e dove c’è il centro per l’impiego. Da anni non funzionano gli annaffiatoi. Il Comune dice che il terreno e la zona del parcheggio è del condominio, però ci sono 11 auto parcheggiate della ASL nel condominio “Pineta Mare” e gli amministratori dicono che il terreno è del Comune, cosi sono anni che nessuno fa niente. Abbiamo ancora nel condominio delle cose di quando hanno fatto i terrazzi, usano il condominio come loro deposito dove c’era il giudice di pace.