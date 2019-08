L'Oroscopo estivo di Corinne “Con l’augurio che le lucenti stelle regalino a ognuno di voi una magica, splendida estate”

ARIETE: La vostra sarà un’estate da omaggiare con equilibrio, una manciata di buonumore, un granello di pazienza e uno spizzico di temerarietà, considerate le innovazioni che fremono impazienti dietro le cortine di un autunno sorprendente e discretamente promettente… Se il velo della tristezza ha appannato i pensieri, il vento scompigliato le idee, le nubi ottenebrato dei giorni più turbolenti di un ciclone, pian pianino risalirete la china malgrado la fiacca imperversi rendendovi pigri e sonnacchiosi… Decisioni, performance, conti da far quadrare, soggetti da spronare, scompigli e baraonde, lavoretti da ultimare, indimenticabili esperienze, bisticci domestici, ritrovi carini, caratterizzeranno dei giorni pieni di “luci ed ombre”, nel corso dei quali può accadere il prevedibile e l’imprevedibile… Insomma date poco per scontato e accontentatevi di ciò che passa il convento stellare senza esagerare con gli sborsi e gli sprechi. Intorno a ferragosto insieme ad un’allegra brigata vi divertirete un sacco e farete una bella mangiata! Un problemino potrebbe provenire da un malatino, un acciacco, una questione materiale, una pendenza, un calo di tono, un tipo sibillino, un aggeggio che si guasta o qualcheduno a cui stare accanto in un momento delicato. Attenti pure ai ladruncoli, alle mani leste e ai soliti guastafeste.



TORO: Per taluni, e qui molto dipende dalla posizione dell’Ascendente, questa sarà un’estate differente dalle antecedenti, causa impedimenti o spostamenti di programmi ed intenti. Spesso apparirete confusi al punto di non sapere se tagliare con situazioni stagnanti, cercare di ricucirle o ingollare rospi… Ma adesso non pensateci e centellinate le adiacenti giornate infischiandovene altamente di chiunque rompa ad oltranza o palesi un’indifferenza tale dallo sconcertare ogni essere normale… Un’amica, in più frangenti, vi sarà di aiuto e conforto, con essa la complicità diverrà sempre più stretta ma nel contempo allontanate dalla cerchia una biforcuta viperetta… In ambito affettivo se seriamente legati non siate pungenti o contestatori, non volgete gli sguardi altrove solo per il piacere di un’avventuretta mentre se liberissimi contate su un incontro casuale e malioso. Qualcuno librerà verso mete lontane altri se la spasseranno in maniera diversa. Consigliabile comunque a tutti regalarsi delle pause rilassanti e non arrabbiarsi per inezie! Un aumento della creatività favorirà scrittori o giornalisti. Il 10 agosto volgendo gli occhi al cielo esprimete un desiderio: forse stavolta si avvererà…Se la forma non è perfetta un controllino non guasta… Visite, feste, sorprese od inviti assai graditi allieteranno. Libagioni garantite per i golosoni.



GEMELLI: Apprestatevi ad un’estate rigurgitante di sorpresine e dove tra sbuffi, nervosismi, faccende da inquadrare e altre da decifrare, vi incamminerete sulla sterminata prateria delle sopite speranze auspicando di trovare la lancia per spezzare gli ostacoli, il fuoco per attizzare il coraggio nonché le chiavi giuste per aprire lo scrigno di un sogno non ancora realizzato e, malgrado tendiate a chiudervi in voi stessi, vi scioglierete al calore di un affetto, un qualcosina per cui valga la pena lottare … Dare e ricevere rispetto rendesi tassativo e se un rapporto, familiare o interpersonale, ha dato segni di cedimento mettetecela tutta al fine di ripristinarlo evitando di polemizzare visto che la controparte si potrebbe stufare… Comportatevi bene con chi vorrebbe da voi un po’ più di considerazione e soprassedete su torti e vecchi rancori perché non vale la pena, in questa esistenza terrena, alimentare rancori… Una vacanzona vi ritemprerà ma se ciò non fosse fattibile concedetevi egualmente lunghe pause di relax o delle seratine con amici veri e sinceri. Tra il 10 e il 26 agosto una notizia vi coglierà alla sprovvista oppure friggerete per un evento che non vedere l’ora si materializzi. Prendete l’abitudine di grattugiare e mangiare, prima del pasto principale delle carote: favoriscono la tintarella, rigenerano le cellule dell’epidermide e contrastano le rughette…



CANCRO: Rileghereste volentieri quel malandrino di Saturno in uno sgabuzzino perché questa stagione ve la vorreste godere senza pungervi con le spine che tal pianeta ha sparpagliato sul cammino … Insomma… qualcuno di voi se la spasserà, qualcun altro sgobberà o per cause di forza maggiore, alle ferie rinuncerà … In mezzo a tanto marasma spuntano però delle amicizie su cui “contare” ed è proprio con queste che dovreste programmare fuori porta, baldorie, scorpacciate, passeggiate … Single, separati o mal maritati si ritroveranno scaraventati nell’oblio di un’ infatuazione non propriamente di comune amministrazione, implicante un soggetto abitante altrove, conosciuto casualmente ma assai intrigante e piacente mentre i conviventi sentiranno lo svolazzare di una cicogna a cui forse apriranno i battenti… In agosto amerete fare progettini e tornare ragazzini ma qualcosa andrà storto oppure tratterete con un essere contorto, da mandar a spanare meliga in un altro orto… Rivedrete qualcheduno a voi caro, nel mese di agosto, vivrete un magico momento alternato però ad un minuto corruccio o tormento. Qualche famigliola esulterà grazie ad una maternità o paternità . Fattibile pure un aumento di responsabilità. In fatto di salute non rimpinzatevi come porcellini e portate rispetto a stomaco, fegato ed intestino



LEONE: Siete spossati o tartassati da ugge, doppiezze e contrarietà? Beh… fatevene una ragione ed obliate un periodo scarsamente fervente immergendovi nell’oceano delle belle speranze con verve ed originalità, senza progettare nulla, invitando il destino a donarvi quella piacevole scossa, quel brividino che da un po’ non provavate ed evadete dalle solite quattro mura al di là di paure immotivate o ipocondrie preposte unicamente a procacciare malumori o ansietà… Un grillo sparlante diffonderà voci adulterate: mandatelo a frinire altrove e, fregandovene altamente, sogghignate … lo stesso vale con quelle quattro comari avvezze a spettegolare o divulgare cose inventate. … Se amate viaggiare, anche quest’anno non vi potrete rinunciare, puntando, se abitudinari, sul solito posticino altrimenti su mete fascinose, misteriose, maliose pur dovendo pero prima preventivare un contrattempo dovuto non tanto a voi quando ad un familiare, mentre il trigono di Giove, oltre procacciare un compleanno peculiare, vi darà un po’ di tono almeno quel tanto che basta a risollevare il bassino morale…Un affare andrà in porto ma in simultanea tratterete con un tipo contorto. Aderirete ad una festicciola o ricontatterete un’amica solare e festaiola… Il 15 agosto vi inalberete e sollazzerete a seconda di dove lo trascorrerete. Hobby da coltivare.

BILANCIA: Quel birbante di Saturno in aspetto di quadratura seguita a importunare sicché, rintronati dai suoi rimbombi, incapperete in impedimenti della serie: posticipare delle vacanze o risolvere dei problemini di salute, amore o valute, programmare un itinerario per poi pentirvene od arricciare il naso… Ma tal intontimento planetario verrà contrastato dal sestile del pacioso Giove il quale aggiusterà la frittatina elargendo pause distensive, week end entusiasmanti, una chiamata risollevante il morale, la decifrazione di un’ enigma e un sospiro di sollievo tirato a mozzafiato … Gli amanti delle escursioni libreranno verso mete lontane mentre i più pacifici od impediti da situazioni esterne si dovranno accontentare di una mezza puntatina ai monti o al mare. Nel complesso comunque non andrà malaccio, anzi, potrete ritenervi soddisfatti e ringraziare il fato per un guaio scampato. Sentimentalmente tra alti e bassi vi barcamenerete a parte un litigio con il partner o una conoscenza deludente. Possibile anche riabbracciate chi non vedevate dalle calende greche. Un paio di missive vi faranno rimanere a bocca aperta o farete una eclatante scoperta. Occhio ai colpi di calore e all’aria condizionata: potrebbero favorire un’infreddatura! Ferragosto all’insegna di grigliate, risate e ritrovi più ruspanti di una gallina.



SCORPIONE: Questa sarà per voi un’estate speciale pur se non propriamente normale pari alle persone con cui tratterete… Innanzitutto, alla faccia della crisi permanente, una settimana di rilassamento, lungi da sveglie trillanti, sospiri e pensieri è fondamentale per ristrutturarvi ed affrontare un autunno abbastanza faticoso… Una nota stridente proverrà da un imprevisto o scocciatura, un rompiscatole, dei quattrini “volanti”, un dispiacere, una fregatura, una multa o un’impostura …In amore riscoprirete l’ebbrezza di un bacio rubato, un’ebbrezza, ma solo a patto di muover il primo passo. Altre storie invece si intiepidiranno per gelosia o l’ingerenza di chicchessia … I maschietti si guardino da donnine scaltre, relazioni macchinose o troppo complicate per offrire grazie illimitate. Il lato materiale lascerà a desiderare: varie le tasse da pagare, la penuria di entrate ma non allarmatevi in quando la provvidenza, terrena o celeste, vi verrà incontro all’ultimo istante consentendo di riprendervi e fronteggiare le incombenze… Ricontattate una carissima confidente: lei ve ne sarà grata e voi ne trarrete vantaggi… Visite inaspettate serate incantate e baldorie a cui aderire con lo spirito adatto e l’etilometro appresso… Il benessere andrà salvaguardato soprattutto se un acciacco persiste o non dà requie. Crucci per una vecchietta



SAGITTARIO: L’estate si staglia, bollente e riverente all’orizzonte di iridescenti arcobaleni con quel Giove che offrendo finalmente il suo sostegno consentirà di trascorrere attimi decenti a patto di mitigare apprensioni, ansie, agitazioni e spassarvela… Combinate scorribande, viaggetti e, alla faccia della dieta, luculliane abbuffate con … contorno di risate … Un neo sarà costituto da una delusione, un congiunto indisposto, una buffa proposta, dei problemi ad un mezzo meccanico, una femmina strampalata, un’improvvisata incombente, una sosta forzata, un piacere negato e delle contiguità con un tipo stranito e intronato… Infischiatevene altamente di chiunque rompa ad oltranza o palesi un contegno tale dallo sconcertare ogni essere normale anche perché con Venere in vena di euforie, allaccerete rapporti novelli buttando quelli inutili e futili nella spazzatura, rinverrete eleganti tattiche per contrastare le avversità, aspettando, nel frattempo, che la sorte vi aiuti a trovare ciò che da tempo cercate… In amore gli uccellini di bosco capitomboleranno e si innamoreranno… Qualche nativo avrà problemini di salute o valute altri invece riceveranno degli inviti oppure libreranno verso mete incantate. Coltivate un’amicizia infondente positività e a ferragosto, condizioni meteo permettendo, andatevi a fare un bel giretto.



CAPRICORNO: “Andate e riposate” sembrerà sussurrare un’incorporea vocina… Difatti, che lo ammettiate o meno, siete stanchi, demotivati, mezzi intronati e sfibrati al punto di sproloquiare, peccare di distrazione o prendervela persino con chi non ne può niente… Fin qui l’anno ha riservato delizie e mestizie quasi il fato si fosse sollazzato a farvi pagar carucci quei guizzi di ilarità spentisi sul braciere di questioni da definire, ugge per un familiare, sorprese inattese o necessità di far buon viso a cattivo gioco tenendovi dentro, per amor di privacy, tutto ciò che ha fatto incavolare o penare. Per codesta ragione, se le ferie non le avete già consumate o non vi sono ulteriori impedimenti, converrebbe pensarci seriamente, chiudere i battenti e andare da qualche parte… In famiglia oppure tra stagionati maritati tirerà aria di maretta ma il malumore, scendendo a compromessi, svanirà in fretta mentre chi sta cercando l’amore o delle stagionali avventure, verrà ampiamente accontentato. Badate a non smarrire documenti, chiavi, oggettini e non lasciate nulla di incustodito, neppure il cellulare! Pure le abbuffate saranno garantite ma non esagerate con fritti, dolci, sughini, guardate la data di scadenza di ogni alimento e portate rispetto al colesterolo, agli organi digestivi, al fegatino e all’intestino. Un accadimento vi sbalordirà.



ACQUARIO: Tuffatevi in un mare di emozioni perché Giove vi sostiene in qualsiasi impresa sia di ordine materiale che personale consentendo di posare lo sdrucito cappotto di un inverno e una primavera esagitati e non propriamente prelibati … E poi toglietevi un tarlo dalla mente, non fissatevi su chi non vi merita o spudoratamente mente, combinate pizze, cenette, indossate sorrisi, inseguite la spensieratezza, perché l’estate e i migliori anni si consumano in fretta … Se il solito ambiente vi sta strettino o se un soggetto rompe ad oltranza pensate seriamente a staccare la spina recandovi al mare, all’estero, ai monti, in collina, mentre se ancora costretti al rusco concedetevi almeno dei week end rilassanti lungi da rompiscatole od esseri asfissianti… Non da escludere l’opportunità di rivedere chi non sentivate da un’eternità. Tra accoppiati aleggerà maretta causa scambi di opinione mentre i liberi di stato e di cuore faranno incontri tanto casuali quanto singolari… Insomma la vostra sarà un’estate speciale compresa una trovata geniale. La circolazione sanguigna difetterà e delle camminatine rinforzeranno vene e gambine… Pure la dieta andrà controllata o modificata a seconda delle esigenze dei vostri organi digestivi. Prima di ogni esposizione ai raggi solari (quest’anno più impestati) spalmate una crema ad alta protezione!



PESCI: Che alziate le tende o meno, per dare sollievo ad una mente in fermentazione, frequentate gente positiva, apritevi agli altri, dichiarate i sentimenti, frequentate combriccole dinamiche, giocose, allontanate chi di voi non ha mai capito nulla e centellinate ogni attimo del presente pari ad un vino pregiato, rimandando impegni gravosi al “dopo vacanze” in quanto è adesso che necessitate di rinvenire certezze, cacciare la sfiga, amalgamare i sogni e la realtà, auspicare periodi migliori e iniziare od ultimare un prospetto malgrado spuntino dei fastidi per un lavoretto, una femmina, un conto pepato o un inopinato comunicato. Chi trascina cause o pendenze ne vedrà la risoluzione, chi ha bisticciato con un compagno, un amico o chicchessia si semi riappacificherà, chi ha perduto dei soldini o degli aggeggi li ritroverà, chi vive un amore virtuale gli occhietti aprirà, chi si sente solo stanco e stufo una simpatia imbastirà e chi è già legato, tra un alterco e un bacetto si barcamenerà… Intorno a ferragosto un giretto in montagna o l’assistere ad un concerto o spettacolo, perturbazioni permettendo, rilasserà… Attenti però a non cadere o scivolare. Sembra banalità ma la spiga di grano effigia un simbolo magico, apportatore di prosperità e serenità: val la pena procacciarsene un mazzetto, legarlo con un nastrino, appenderlo o riporlo in un cassetto…



Con l’augurio che le lucenti stelle regalino, ad ognuno di voi, una magica, splendida estate!