Ventimiglia: pratica 'Open Municipio', il coordinatore di 'Scullino Sindaco' Mauro Merlenghi risponde al Consigliere Leuzzi

Interviene il coordinatore della lista civica ‘Scullino Sindaco’, Mauro Merlenghi, per rispondere al consigliere Leuzzi (QUI) in riferimento alla pratica ‘Open Municipio’.

“Vorrei rammentare che era nel programma elettorale del candidato sindaco Gaetano Scullino – ha detto - pertanto nella coerenza tra il dire il fare ci sembra del tutto normale che ciò venga messo in opera. Tralasciando questo pur fondamentale punto, vorrei brevemente ricordare cosa è ‘Open Municipio’ che non riguarda solo la trasparenza degli atti amministrativi ma quella, diciamo ‘politica’ e non si tratta di un doppione ma bensì di uno strumento che altre valenza rispetto al sito istituzionale. Attualmente una pratica amministrativa viene conosciuta dai cittadini dopo la sua approvazione e pubblicazione nell’albo pretorio e non possibile interagire con i propri eletti prima della sua approvazione, con Open Municipio il vuoto di trasparenza e partecipazione che viene colmato”.

“Con ‘Open Municipio’ – prosegue Merlenghi - vengono tracciati l’attività degli organi politici, giunta, consiglio fino al singolo politico. Per cui un cittadino, dopo aver eletto un proprio candidato, invece di perderne le tracce, ha la possibilità di capire il proprio rappresentante cosa vota, cosa propone e come partecipa alle attività. Crediamo che la trasparenza non sia mai troppa e non basta declamarla ma occorre anche metterla in atto e questa decisione va nella giusta direzione”.