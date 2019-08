Sanremo: Consiglio comunale senza il numero legale, Artioli "Una questione di mancanza di responsabilità"

Il Consiglio Comunale di ieri riguardante il plesso scolastico della Pascoli, nel corso del quale si sarebbe anche dovuto trattare un ordine del giorno relativo al quadro complessivo dell’edilizia scolastica sanremese con la previsione di una commissione speciale del Consiglio per dare soluzione organica e di insieme al problema, si è chiuso anticipatamente per la mancanza del numero legale.

Sul caso è intervenuto il Consigliere della Lega, Andrea Artioli: “Stigmatizzo la mancanza di responsabilità dei consiglieri che sono usciti dall’aula quando veniva trattata questione così importante per la città e per le famiglie. Costoro hanno perso un’occasione per dare una risposta alla città e dovrebbero riflettere sulla natura e lo scopo della loro presenza nel consiglio comunale. Mi auguro abbiano almeno la coerenza di rinunciare al gettone di presenza e a devolverlo in beneficenza a favore dei bisognosi. Monitorerò chi lo avrà fatto o meno di modo che i cittadini conoscano il comportamento di coloro che hanno eletto”.