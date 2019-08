Ventimiglia: domani alla Soms di Grimaldi Donatella Alfonso presenta il libro ‘Uccidete Guido Rossa'

Domani alle 18 alla Soms di Grimaldi per ‘Non solo spiaggia’, appuntamento con Donatella Alfonso che presenterà ‘Uccidete Guido Rossa. Vita e morte dell'uomo che si oppose alle BR e cambiò il futuro dell'Italia’.

Guido Rossa, operaio e sindacalista all’Italsider di Genova, viene assassinato il mattino del 24 gennaio 1979, mentre sta entrando in auto per recarsi a lavoro. Secondo la colonna genovese delle Brigate Rosse, la sua colpa è stata di aver denunciato, tre mesi prima della sua morte, un compagno di lavoro scoperto a diffondere in fabbrica volantini brigatisti. Da quel momento cominciano la solitudine di Guido e i troppi misteri. Nonostante le pesanti condanne, Lorenzo Carpi, l’autista del gruppo, non è mai stato arrestato né rintracciato. Dov’è fuggito? E, soprattutto, è stato aiutato? Da chi? Quella morte è uno spartiacque che segna il punto di rottura con il percorso delle Br: si rompe la zona grigia tra gli operai e l’area “silenziosa” che è finora rimasta a guardare gli attacchi ai simboli dell’industria e della politica, Aldo Moro incluso.

Il prossimo incontro si terrà sabato 10 agosto alle 18 con Enzo Barnabà che presenterà ‘Il Passo della Morte. Storie e immagini di passaggio lungi la frontiera tra Italia e Francia’. Durante le manifestazioni sarà visibile la mostra della pittrice russa Vera Bogush. Gli incontri, aperti a tutti, si tengono presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via della Pace a Grimaldi Superiore.