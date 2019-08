Sanremo: un'ondata di puro live invade San Costanzo per la seconda serata di Rock in the Casbah (Foto e Video)

La seconda serata di Rock in the Casbah 2019 ha confermato l'anima più pura della manifestazione: la musica 'vera' che invade piazza San Costanzo.

Con i live di Puglia, Nomoremario, KiwiBalboa e Max Rebaudo con la Berben Band la 20ª edizione del festival più longevo del Ponente ha confermato la sua anima. Musica a 360 gradi, per tutti i gusti, senza confini. Puglia, cantautore stralunato dall'anima punk e british, i Nomoremario con la loro carica noise e le atmosfere dilatate nel tempo, i genovesi KiwiBalboa e il loro punk rock graffiante ma raffinato, e Max Rebaudo che con la Berben Band ha fatto ballare la piazza tra pezzi inediti, cover e un pensiero per l'amico Amedeo Grisi.

Questa sera la strada di Rock in the Casbah continua. La corsa del live non conosce sosta e nemmeno confini, e così questa sera vedremo sul palco Ilaria Allegri, Geddo, Braschi, i Deschema e poi l'esordio assoluto a San Costanzo del dj set firmato Adventures.

L'appuntamento è fissato sempre alle 21.30, l'ingresso è libero.

Foto Giulia Russello

Lights & sound by Pico Service