San Biagio Della Cima: domani sera in scena la ‘Prima’ del nuovo spettacolo teatrale itinerante gratuito ‘Fabulando 2’

Parte domani sera, sabato 3 agosto 2019, nell'ambito della rassegna delle manifestazioni estive del Comune di San Biagio della Cima la tournée dalla Compagnia Teatrale, Teatro 2 punto Zero di Bordighera con la ‘Prima’ dello spettacolo teatrale itinerante,’Fabulando 2’.

Passeggiando tra i vicoli del caratteristico borgo, conoscerete in ‘Carne ed ossa’: Cenerentola e le Sorellastre, lo Stregatto di Alice nel paese delle Meraviglie, il Mago Merlino, La fata Turchina di Pinocchio, il Genio della Lampada, Woody di Toy Story, Quasimodo il Gobbo di Notre Dame e Crudelia Demon.



“Dopo il successo dello scorso anno abbiamo pensato a un nuovo spettacolo che sembra dedicato solo ai più piccoli - spiega Verrando - ma in realtà è adatto anche a tutti gli adulti un pò Peter Pan che non hanno dimenticato gli amati protagonisti delle fiabe”.

Si susseguiranno nei panni dei vari personaggi: Federica Tripodi con le debuttanti Julia Kadi e Gaia Morelli, Mara Caimo, Francesca Savona, Mauro Sofia , Luca Falco, Daniele Tripodi, Concita Tabbacchiera e Francesco Verrando, attore e regista della serata.

Lo spettacolo e completamente gratuito sarà dedicato al recentemente scomparso attore comico Raffaele Pisu, e partirà con la formazione dei gruppi di 20 spettatori alla volta in piazza della chiesa a partire dalle ore 21.00 e a seguire ogni 15 minuti successivi, nella stessa piazza verrà allestita un area ristoro dall'associazione I 4 Cantui con degustazione di rostelle e patatine con servizio Bar.