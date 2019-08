Prima serata del Lions Club Sanremo Host per l'anno sociale 2019-2020 al ‘Maoma Beach’ di Bordighera

L'affascinante cornice quasi caraibica, del ristorante “Maoma Beach” che si trova sul lungomare Argentina di Bordighera, ha accolto la prima serata ufficiale del nuovo Presidente del Lions Club Sanremo Host, Roberto Pecchinino. La serata di “Mezza Estate” per il Lions Club Sanremo Host, è una tradizione, che da anni accompagna l'elezione del nuovo presidente, all'apertura del nuovo anno sociale, che va dal 1° luglio sino al 30 giugno.

La perfetta organizzazione del Cerimoniere Luca Spada e della segretaria del Club Oriana Ragazzo, in collaborazione con Alessandro e Daniele, i gestori del “Maoma Beach”, hanno determinato il successo della “serata in bianco di Mezza Estate”. Grande soddisfazione del Presidente Roberto Pecchinino, che ha ringraziato le 50 persone presenti tra soci e ospiti, per aver aderito all'invito alla sua prima serata conviviale. Un ringraziamento particolare, il Presidente lo ha rivolto a tutto il suo Consiglio Diretttivo, che lo affiancherà durante il suo anno sociale: Oriana Ragazzo (Segretaria), Luca Spada(Cerimoniere), Paolo Toti (Tesoriere), Giancarlo Buschiazzo (1°Vicepresidente), Domenico Frattarola (2°Vicepresidente), Anna Blangetti (Censore), Claudio Perato, Franco Surace, Filippo Moro (Officers di Club), Carlo Tonelli (Presidente Comitato Soci), Vincenzo Benza (Past-Presidente e referente LCIF), Rosella Corbia (Officer IT) e Luca Oggero (Leo Advisor).

Durante la serata è stata consegnata al socio Andrea Mazzia una targa in memoria del papa Ferdinando Mazzia, in ricordo e riconoscenza per il servizio al Club, quando era stato presidente del Sanremo Host, nell'anno sociale 1998-1999. Ai titolari Alessandro Albanese e Daniele Vanietti, il Presidente Pecchinino, a nome di tutto il Consiglio Direttivo e dei soci presenti, ha consegnato il guidoncino del Club, tra gli applausi di tutte le persone presenti, non solo per la location molto bella in riva al mare e per l'aperitivo servito sulla spiaggia con la bella terrazza con vista a cielo aperto, ma anche per il personale competente e gentile, senza dimenticare l'ottima cucina a base di pesce.

Sentiti e doverosi ringraziamenti sono stati rivolti al Past- President, Vincenzo Benza, che nel suo mandato ha agito con professionalità e sensibilità accompagnando le numerose proposte di attività di service, tutte svolte con successo. Altrettanto numerose le attività proposte dal nuovo Presidente, che non mancherà di realizzarle con l’energia e lo spirito di servizio che lo contraddistinguono.

Il Lions Club Sanremo Host, da settembre riprenderà, la sua attività sia sociale che di servizio alla comunità, ricordando il primo e importante appuntamento che sarà organizzato domenica 29 settembre, sul piazzale di Portosole, la “5ª edizione di Diversamente Rally”. Grazie allo spirito di volontariato dei soci Luca Oggero e Emanuele Ghiringhelli, e alla collaborazione straordinaria di Luca Fidale, veri piloti di Rally, affiancati dalle scuderie e team di Rally, faranno sedere i ragazzi “diversamente abili” dentro le auto come fossero dei “navigatori”, provando le emozioni e le derapate, che si prova su una vera auto da corsa. Un appuntamento che è diventato irrinunciabile per i ragazzi, e che il Lions Club Sanremo Host, con i Piloti, le scuderie di Rally, le Forze dell'Ordine, i collaboratori e gli sponsor e i servizi di emergenza, saranno a loro disposizione domenica 29 settembre 2019, sul piazzale di Portosole per il "5°Diversamente Rally".

Serata piacevole, quindi, all'insegna del buonumore e della volontà unanime di concretizzare i meritevoli progetti.