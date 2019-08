Le serate “Sea in Sound” proseguono al Salsadrena di Sanremo

Arrivata alla terza edizione, la rassegna musicale “Sea In Sound”, prosegue al Salsadrena, con altre serate all'insegna della buona musica live e del buon cibo. Se desiderate trascorrere una serata spensierata in compagnia di amici o parenti, ascoltando buona musica dal vivo e degustando specialità di mare e di terra o una fantastica pizza anche senza glutine, allora il Ristorante Pizzeria Salsadrena fa al caso vostro! Il locale si trova a soli 5 minuti a piedi dal centro di Sanremo, dopo un tratto di passeggiata sul bellissimo lungomare Imperatrice.

Il ristorante offre un'ottima vista sul mare, grazie ad una splendida terrazza. Qui potrete abbandonarvi ai sapori intensi e tradizionali del territorio, accompagnati da un’ampia scelta di vini. Il prossimo appuntamento in musica è per il 7 agosto con Ginez e il bulbo della ventola, dove sarete portati in viaggio alla scoperta dei suoni caldi e avvolgenti, che caratterizzano la band, in un intrinseco connubio di vari generi che riporta alla mente storie di viaggi, incontri, scorribande e inevitabili scivoloni che riguardano le vicissitudini dei protagonisti delle loro canzoni.

Nelle prossime date in calendario di questo mese, ci saranno: il 14 Agosto Doxy trio; il 21 agosto Bruti e Boi e il 28 agosto Geddo.

Per ulteriori informazioni:

Ristorante Salsadrena

Corso Imperatrice, 45 - 18038 Sanremo (IM)

Telefono: 3337885272

