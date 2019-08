Imperia: domenica prossima l'inaugurazione di 3 nuovi mezzi e 2 defibrillatori alla Croce Bianca

La Croce Bianca di Imperia organizza per domenica prossima nella sede sociale dalle 18, l'inaugurazione di 3 nuovi mezzi e di 2 defibrilattori semiautomatici.

“Sarà una giornata di festa, grazie ai tanti sacrifici dei volontari – sottolinea la Cbi – e domenica potremo inaugurare ben 3 nuovi mezzi sociali, un'ambulanza rianimazione Merceds Sprinter, un'ambulanza Volkswagen trasporter, un Fiat Ducato attrezzato per trasporti disabili e 2 Dae che ci sono stati donati”.

L'ambulanza Mercedes è stata acquistata con l'aiuto dell'associazione ‘Cuore di Martina’, che per tutto il 2018 ha svolto raccolte fondi finalizzate ad acquistare il mezzo. Sarà inoltre occasione per ricordare due ex presidenti del passato che son mancati, Gerolamo Saglietto e Domenico Michetti, a cui verranno dedicate l'ambulanza Volkswagen ed il Ducato disabili. “Un grande ringraziamento – termina la Cbi - anche al Motor Club CCmotorday sezione nordovest che ci hanno donato un Defibrillatore Semiautomatico, l'altro Dae ci è stato donato da una famiglia di Imperia da sempre vicina alla nostra associazione”.

Il programma della giornata è il seguente:

Ore 17.00 arrivo delle consorelle

Ore 18.00 Saluto del presidente

ore 18.20 Saluto delle Autorità

Ore 18.45 Benedizione dei nuovi mezzi

Seguirà, come da antiche tradizioni, un corteo per le vie della città con tutte le consorelle che avranno voluto partecipare alla nostra festa, al rientro in sede un apericena per tutti. Parteciperà anche la Vice Presidente della Regione Liguria Assessore alla Sanità Sonia Viale.