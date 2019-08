Cna Imperia: ‘Il futuro dell’autoriparazione e dei centri revisione’, domani tavola rotonda all’Ariston

La CNA della Provincia di Imperia, da sempre al servizio delle imprese associate del settore autoriparazione, organizza il Convegno a titolo 'Officina 360° – Il futuro dell’autoriparazione e dei centri di revisione'. Sarà il Presidente Nazionale CNA Servizi alla Comunità, Franco Mingozzi, ad incontrare le imprese domani dalle 10.30, alla sala incontri del Teatro Ariston (primo piano, sopra il bar) in Via Matteotti a Sanremo.

L’appuntamento coincide con un momento strategico per il settore, che affronta cambiamenti importanti ed impegnativi e che necessita di un monitoraggio costante, a garanzia e tutela del lavoro delle imprese: l’obiettivo dell’incontro, che avrà la forma di una tavola rotonda proprio per promuovere un confronto, è quello di condividere e rappresentare gli interessi delle PMI del comparto, lavorare in una logica di collaborazione e fornire un contributo costruttivo ed utile ai soggetti coinvolti.

L’incontro verterà infatti sui seguenti temi, di grandissima attualità ed interesse:

- Protocollo d’intesa, recentemente siglato, tra le Associazioni dei Carrozzieri di CNA, Confartigianato, Casartigiani, unitamente all’Ania e le Organizzazioni dei Consumatori iscritte al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti”.

- Problematiche relative allo smaltimento degli pneumatici

- Le revisioni veicoli fra passato, presente e futuro prossimo

- Situazione normativa dei “centri privati per le revisioni dei veicoli a motore

Presiede il Presidente Nazionale CNA Servizi alla Comunità, Franco Mingozzi

Saluto del Presidente Territoriale CNA Imperia, Michele Breccione

Saluto del Portavoce Regionale CNA Servizi alla Comunità, Matteo De Ambroggi

Saluto del Presidente Territoriale CNA Imperia Servizi alla Comunità, Rocco Cardoville

Intervengono

On. Flavio Di Muro, Camera dei Deputati XVIII Legislatura, Parlamento Italiano

Avv. Gianni Berrino, Assessore Regionale alle Politiche dell'occupazione, Trasporti, Turismo e Personale. Moderano l’incontro Gino Angelo Lattanzi, già Responsabile dipartimento sindacale e unioni di categoria CNA Liguria e Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia.

La partecipazione, aperta a tutte le imprese del settore autoriparazione, è gratuita; si prega di confermare la propria adesione contattando la CNA via mail all’indirizzo segreteria@im.cna.it o telefonicamente al nr. 0184/500309.