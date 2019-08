Bordighera: nel weekend tornano le passeggiate teatrali sulle tracce di Monet

Tornano sabato e domenica le passeggiate teatrali sulle tracce di Monet a Bordighera.

L'appuntamento dell'evento off a “Claude Monet.Ritorno in Riviera”, sempre con partenza alle 18 e alle 20 davanti all'ingresso della Villa della Regina.

Replica, visto il grande successo di pubblico e di interesse, anche dello spettacolo su palcoscenico “I colori dell'anima. Viaggio nei ricordi di Monet in Riviera”, il 28 agosto a Ventimiglia, sulla terrazza del Forte dell'Annunziata.

Grande soddisfazione per registi, attori e curatori del progetto “Teatro per Monet”, firmato dalla compagnia Teatro delle 10 di Torino, con le registe Fulvia Roggero e Silvia Villa insieme a Silvia Alborno, autrice del libro “Parole a colori. Lettere di Monet da Bordighera”, fonte di ispirazione e libera interpretazione per i copioni delle due modalità di spettacolo teatrale, uno stanziale, l'altro itinerante.

Entrambi si sono dimostranti vincenti, grazie alla dedizione ostinata e alla qualità del lavoro di ricerca e preparazione delle progettiste, che dal 2012 perseguono questa idea, quando Fulvia Roggero mise in scena con successo, nella suggestiva cornice da cabaret del "café Monet social place", il monologo teatrale "qui volano fiamme di punch e gole di piccione". Entrambi sono sostenibili, rinnovabili, con storie e personaggi che possono aggiungersi: teatro "work in progress".

Quest'anno l'incontro delle due registe e la decisione di presentare un progetto comune, che il Comune di Bordighera ha accolto con convinzione, e ha avuto ragione, dato il crescente interesse e numero di visitatori per le visite teatralizzate -domani saremo al terzo week-end con i 6 brillanti attori che i partecipanti incontreranno sui passi di Monet- e i 200 spettatori attenti e coinvolti nello spettacolo teatrale "i colori dell'anima", la cui Prima "sperimentale" si è svolta il 25 luglio sul palco nei suggestivi giardini dell'ex chiesa anglicana, a Bordighera. Gli applausi scroscianti che hanno premiato attori e regista alla fine sono stati intensi e sinceri, creando grande emozione.

Tanto che le organizzatrici sono state contattate dall'assessore alla cultura del Comune di Ventimiglia, che ha chiesto una replica de "i colori dell'anima", il 28 agosto prossimo, sul palco dell'incredibile terrazza del forte dell'Annunziata.

Una sfida per attori e regista, che reciteranno in un contesto completamente diverso, dal pieno avvolgente del giardino dell'anglicana, al vuoto metafisico della terrazza del forte, abbracciata però dall' intero paesaggio che meravigliò così fortemente e che Monet esplorò freneticamente in quel gennaio-aprile del 1884: dalla punta di Sant'Ampeglio a Bordighera, alla Val Nervia e Dolceacqua, alle vedute vicino a Ventimiglia, a qualche puntata a Montecarlo per infine chiudere il suo memorabile soggiorno e prima scoperta del Mediterraneo in Riviera, nella confinante Mentone.

79 giorni, 38 opere straordinarie, oggi disperse tra collezioni private e musei nel mondo intero.