Ha aperto i battenti questa sera “Camillo - Il Giusto Connubio”, nuovo bar di via Cavour, nel pieno centro di Sanremo.

Il nome, ovviamente, è un omaggio al 'titolare' della via che sta sempre più diventando punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per un momento di relax.

“Camillo” sarà aperto tutto il giorno dalle colazioni ai pranzi per concludere con gli immancabili aperitivi.