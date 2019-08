L'Aurora Boreale in Islanda

Chi non ha mai sognato di vedere l’aurora boreale? Chi non hai mai sentito parlare almeno una volta nella propria vita di questo fenomeno straordinario che incanta visitatori, curiosi ed esperti di ogni dove che raggiungo il Nord Europa per assistere dal vivo ad uno spettacolo senza eguali in tutto il mondo? In realtà, l’aurora polare, che poi è chiamata aurora boreale o australe a seconda dell’emisfero in cui si verifica, è uno dei più straordinari fenomeni ottici della nostra atmosfera, con queste famosissime bande luminose di ogni forma e colore che possono cambiare anche in maniera velocissima nello spazio e nel tempo.

Cercando di dare una spiegazione tecnica, e non ce ne vogliano gli studiosi sicuramente più ferrati di noi, l’aurora boreale è causata da una interazione e più precisamente tra particelle cariche di origine solare, il vento solare, con la cosiddetta ionosfera terrestre, che ha un’altezza se così possiamo dire tra i 100 e i 150 km. Queste particelle “provocano” gli atomi dell’atmosfera che emettono luce di diverse lunghezze d’onda. Queste aurore sono ben visibili in due fasce molto ristrette attorno ai poli magnetici della Terra, conosciuti anche come ovali aurorali. E’ possibile vedere questi fenomeni in due modalità: ad occhio nudo se sono prodotte dagli elettroni mentre sarà necessario l’aiuto di una strumentazione tutta particolare sia dal nostro pianeta che dallo spazio. Molte persone intraprendono viaggi con l’intento di osservare questi fenomeni, bellissimi quanto unici, e così ormai è usuale visitare i diversi Paesi nordeuropei, le loro bellezze, le loro città con gli usi, i costumi e le tradizioni, magari passando giorni in pieno relax e terminare la vacanza con questa “escursione” davvero magica e mozzafiato. Le diverse fotografie che girano all’interno della rete non testimoniano, a detta di chi le ha realizzate, la straordinarietà di quello che appare dinanzi agli occhi. L’aspetto può variare, alte, altissime e di colori diversi. Ma la particolarità dell’aurora è, oltre all’aspetto, anche il suoni. Possibile allora ascoltarla? Eh sì, davvero questi fenomeni riescono ad emettere suoni, elettrofonici per la precisione, dall’origine ancora non tanto chiara: si pensa che possa essere un fenomeno dovuto alle perturbazioni del campo magnetico terrestre locale a seguito di una ionizzazione dell’atmosfera al di sopra.

L’Islanda, il Paese dalle innumerevoli bellezze naturali.

Uno dei posti più belli da dove poter osservare l’aurora boreale è senza dubbio l’Islanda. Questo Paese nord europeo è caratterizzato anche da una forte attività vulcanica e geotermica che ne disegna inevitabilmente in maniera unica il paesaggio. Famosissime sono le escursioni sul ghiacciaio a Skaftafell, le spiagge vulcaniche di sabbia nera di Vik, il Parco Nazionale del Vatnajökull o vedere il Circolo d’Argento, come il canyon Ásbyrgi, a forma di ferro di cavallo ed ancora il lago vulcanico turchese Mývatn, il fango geotermico dei campi di lava di Hverir e la cascata di Goðafoss. In molti raggiungono l’Islanda appunto per vedere queste bellezze ed il Noleggio auto Islanda o noleggio camper Islanda sembra essere la soluzione migliore per visitare questi luoghi dalla bellezza unica e sconfinata.

Bisogna pur sempre tenere in considerazione che se si decide di visitare la Terra del Ghiaccio e del Fuoco si andranno a solcare strade ben diverse da quelle presenti nelle nostre città europee, come la famigerata e frequentatissima Ring Road, e che queste strade incroceranno vulcani, cascate e sorgenti termali imponendo una scelta dell’automobile quasi obbligata, vedi jeep, Land Rover o altre 4X4 così come vetture 2X4 come Kia Picanto o Toyota Yaris. Tuttavia questo noleggio auto Islanda offre anche la possibilità di viaggiare su macchine più comode, le classiche berline o sportive, per un viaggio più soft e meno “intraprendente”.

Prima del viaggio occhio alle recensioni.

Quando si visita un Paese straniero, più in generale quando si viaggia, nel nostro caso un viaggio in Islanda, anche per il noleggio delle automobili è sempre cosa buona e giusta dare un’occhiata alla recensioni sulle cose ed i posti che abbiamo deciso di vedere in riferimento al mezzo che abbiamo scelto di prendere. Ad esempio il fattore dell’assicurazione è un aspetto da non sottovalutare assolutamente, specialmente quando si andranno a percorrere strade piene di ghiaia e di sabbia che potrebbero danneggiare il parabrezza della vettura scelta. Cosi come per i tracciati in cui è presente fango oppure quelli in cui è possibile imbattersi in forti raffiche di vento o ancora essere bravi a non lasciare tracce di pneumatici su campi bellissimi e coloratissimi e che una guida avventata ne implicherebbe e rallenterebbe la ricrescita. Insomma, visitare l’Islanda può essere una fantastica esperienza di vita e guidare sulle sue strade rappresenta senza dubbio vivere ancora più da vicino l’emozione di imbattersi nei suoi paesaggi da cartolina. Zaino in spalla allora, programmate con cura il vostro itinerario, affidatevi a gente assolutamente qualificata e buon viaggio verso il Nord Europa verso la meraviglia dell’aurora boreale e di luoghi da sogno.