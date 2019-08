Ventimiglia: tunisino già espulso dall’Italia rientra e dichiara di essere minorenne, intervento della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato un giovane, nella mattinata di mercoledì, che insieme ad un amico si muoveva nella zona di largo Torino. I due, di origine nord africana, sono stati controllati e, alla richiesta dei documenti, hanno dichiarato di non averli, di non capire nulla e di essere minorenni.

E’ scattato un controllo foto dattiloscopico ed è emerso che solo uno era minorenne mentre l’altro aveva 24 anni e, tra l’altro, aveva a carico un precedente per ingresso irregolare sul territorio dell’Unione Europea con successivo decreto di respingimento, accompagnamento alla frontiera e divieto di rientro per 3 anni. Il minorenne è stato accompagnato al Centro ‘Campo Roya’ per le pratiche relative al soggiorno e l’altro arrestato e denunciato per la violazione del divieto di rientro e le false generalità declinate agli operatori.

E’ stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione. L’ufficio Immigrazione della Questura di Imperia ha già aperto un fascicolo sulla sua posizione per attivare la procedura di espulsione.

Nel frattempo sono stati intensificati i servizi di controllo ordinario e straordinario del territorio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini ed ai numerosi turisti presenti in città in questo periodo. Nell’arco della settimana sono state indagate 11 persone, circa 60 interventi richiesti alla Sala Operativa, 36 posti di controllo con 209 veicoli controllati e 487 persone identificate, 3 espulsioni dal territorio nazionale, 2 Fogli di via obbligatori e 1 Avviso orale nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose e destabilizzanti per la sicurezza pubblica. Implementare l’attività di prevenzione ed assicurare la presenza costante sul territorio al fine di diminuire il numero dei reati ed elevare la percezione della sicurezza.