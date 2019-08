Ventimiglia: traffico caotico in città, quasi impossibile arrivare in Francia sull'Aurelia (Foto)

Il traffico del primo fine settimana di agosto è già iniziato e, soprattutto nei centri urbani è caotico. Soprattutto a Ventimiglia, dove è praticamente impossibile transitare in città, sia per le molte auto che transitano e per il mercato del venerdì in pieno svolgimento.

Le code sono presenti soprattutto in direzione Francia dove il traffico è letteralmente paralizzato. Problemi anche per alcuni soccorsi in occasione di un incidente stradale, avvenuto alla periferie Ovest della città. Per far arrivare le ambulanze sul luogo del sinistro sono addirittura servite le volanti della Polizia.