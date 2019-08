Sanremo: donna picchia il compagno con le stampelle al culmine di una lite, intervento dei Carabinieri (Foto)

Si sono vissuti momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi in piazza San Siro a Sanremo, per una violenta lite tra un uomo ed una donna. Ancora a vaglio degli inquirenti la dinamica dei fatti ma, secondo il racconto di alcuni testimoni ai Carabinieri prontamente intervenuti, sembra che la donna (che stava discutendo con il proprio compagno), gli ha rubato le stampelle con le quali è costretto a muoversi, colpendolo più volte in diverse parti del corpo.

La donna è poi fuggita mentre i presenti hanno dato l’allarme. Sono intervenuti Carabinieri in borghese ed in divisa che hanno soccorso il giovane e fatto scattare le indagini. Ora è in corso una ricerca della donna, che ha momentaneamente fatto perdere le proprie tracce nei vicoli della città vecchia.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)